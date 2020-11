Roberto Medina assinou ontem carta de intenção com a Prefeitura para realizar um evento da magnitude do Rock in Rio na capital paulista. Se tudo der certo, em 2022, o País será sede de um novo festival. Para 2021, o empresário confirmou as datas da edição do Rock in Rio, no Parque Olímpico na capital carioca, dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro.