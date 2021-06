Roberto Loeb foi reconhecido com maior prêmio de arquitetura da Ásia

Roberto Loeb foi reconhecido com o prêmio IAI Design AWard – organizado pela Asia Pacific Designers Federation – considerado o mais importante da Ásia. O arquiteto ganhou o título pelo projeto que concebeu em 2013: uma ponte móvel, que liga o bairro do Socorro à estação Santo Amaro da CPTM e do Metrô, em São Paulo. “A obra beneficia mais de 15 mil pessoas diariamente e ajuda a reduzir a emissão de CO2 na atmosfera paulistana em 300 toneladas por ano”, lembra Loeb. A cerimônia virtual é amanhã.