Além de cardiologista renomado, Roberto Kalil Filho virou também… YouTuber. Lançou um canal no final de outubro para conscientizar o público sobre bem-estar. “Vou falar do que é importante para se ter uma boa saúde, esclarecendo também dúvidas enviadas pelo público”, disse o médico. Estão previstos vídeos sobre cuidados básicos – com a alimentação e atividades físicas – e conteúdo sobre infarto, arritmia e acidente vascular cerebral.