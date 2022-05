Roberta Ribeiro será Dona Ivone Lara em musical sobre a sambista

Roberta Ribeiro será a Dona Ivone Lara no musical Vozes Negras – A Força do Canto Feminino. A atriz e cantora – que começou em um coral de igreja – também integra o Movimento das mulheres sambistas do Rio. O espetáculo estreia no dia 19, no Teatro Prudential.

CLÁSSICO. A camerata de cordas São Paulo Chamber Soloists será um dos destaques do Festival Sesc de Música de Câmara, entre os dias 16 e 19 de junho. No repertório, o Concerto nº3 de Beethoven e uma obra inédita do compositor brasileiro João Luiz Rezende Lopes.

ECOLÓGICO. A Ball Corporation e a Unibes Cultural inauguram hoje um painel feito com cerca de 1400 latas de alumínio na passagem da Unibes para o metrô Sumaré. A obra reproduz um dos trabalhos do Marcelo Krause, fotógrafo famoso por seus registros de Fernando de Noronha

CINEMA LIBANÊS. Para lançar o longa-metragem 1982, o diretor libanês Oualid Mouaness chega a São Paulo na segunda quinzena de maio, recebido pela produtora Joana Henning, CEO do Estúdio Escarlate. O longa, que estreia em 2 de junho e já ganhou 19 prêmios, conta a história de um primeiro amor que se passa durante a invasão israelense no Líbano.

POETA. Especialista na obra de Fernando Pessoa, o pesquisador Antonio Cardiello será um dos destaques da Série Literária 2022 da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano. Hoje, Cardiello vai falar sobre a vida e a obra de Pessoa. Além dele, o evento terá a atriz e poeta Elisa Lucinda para conversar sobre seu livro Fernando Pessoa, o Cavaleiro de Nada.

NO BARETTO. Hamilton de Holanda e Roberta Sá abrem temporada de encontros musicais no Baretto. Hoje, no Fasano.