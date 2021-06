Rita Lee será homenageada com exposição sobre sua vida e carreira em São Paulo

Rita Lee – que está se tratando de um câncer de pulmão – será homenageada, no segundo semestre em SP, com uma….exposição sobre sua vida e carreira, desenvolvida pela Dançar Marketing. A direção artística é de Guilherme Samora – estudioso do legado cultural da cantora – e a curadoria é do seu filho do meio, João Lee. “Convido vocês a darem uma espiada nas lembranças que minha mãe guardou dos seus 50 anos trabalhando com música por este mundo afora, quando subia no palco e dividia com o público suas peripécias, cantando e dançando. Tempos inesquecíveis, maravilhosos e divertidos”, lembra João.