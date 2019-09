Rio é indicada como capital mundial da arquitetura para congresso de 2020

.

O Rio de Janeiro recebeu da Unesco o título de “Primeira Capital Mundial de Arquitetura”, pelo conjunto histórico, o conceito urbanístico e a relevância técnica das construções. Em julho de 2020 a cidade vai sediar o XXVII Congresso Mundial de Arquitetura — evento em que o prêmio será celebrado.

A agenda do congresso prevê várias atividades a serem desenvolvidas em paralelo, ao longo de todo ano de 2020. Acima, o vídeo sobre o tema, conduzido, entre outros, pelo arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães, presidente do Comitê Organizador do evento.