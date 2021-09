Hoje, quando completa 36 anos, Rincon Sapiência lança, nas plataformas digitais, o videoclipe da música Sol, gravada em conjunto com Marissol Mwaba. “Não sei se está relacionado ao nosso signo solar, mas eu e Marissol temos muito em comum. Ela é uma das pessoas que tenho mais facilidade de trabalhar, mais sinergia no estúdio e ainda foi incrível poder celebrar com ela”, disse o cantor à coluna.