Ricardo Rihan é confirmado na Secretaria de Audiovisual

Está confirmada, e já na Casa Civil, para publicação no Diário Oficial da União, a nomeação de Ricardo Rihan para secretário de Audiovisual do Ministério da Cidadania. Sua posse deve ocorrer na semana que vem. Apontado para a função no início do mês, Rihan chega num momento em que a Ancine está no centro de uma polêmica, desde que o presidente Bolsonaro anunciou sua transferência do Rio para Brasília e fez críticas à sua atuação.

Ex-sócio da produtora Light House, de São Paulo, Rihan foi responsável por filmes como Real – O Plano por trás da história (2017) e As mães de Chico Xavier (2011), além da série Guerreiros da selva (2017), sobre o curso de operações na selva ministrado pelo Exército na Amazônia. À coluna, Rihan disse que sua prioridade será ampliar a atração de investimentos privados para o setor, com o objetivo de alavancar a produção nacional e dinamizar a cadeia produtiva cinematográfica.

