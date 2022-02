Ricardo Nunes redigi projetos de lei do Executivo enviados à Câmara

À frente da Prefeitura, Ricardo Nunes tem dado pitacos na redação de projetos de lei do Executivo enviados à Câmara paulistana. E quem trabalha com ele constata que Nunes está se valendo bem de sua experiência como vereador, mostrando faro para saber o que passa e o que não na Casa.

Resultado: em 2021, foram 28 projetos da Prefeitura aprovados na Casa Legislativa, segundo a Casa Civil. Em 2018, foram 20 projetos desse tipo.

Pré-pré-campanha

Animado pelas pesquisas, o ministro Tarcísio de Freitas, candidato de Bolsonaro ao Bandeirantes, aumenta o ritmo. Tem duas agendas em São José do Rio Preto, no interior de SP, esta semana. Hoje à noite, convite virtual com os dizeres “Queremos Tarcísio Governador” convoca os adeptos para evento no Rancho do Cupim.

E para quinta está sendo costurada também em Rio Preto agenda dele com o presidente Bolsonaro na inauguração de obras da rodovia BR-153.

Criptomoedas

Deve ser agitada a reunião desta terça de manhã, no Senado, sobre regulamentação das criptomoedas no País. O relator, o senador Irajá (PSD-TO) alterou trechos de um PL de Flavio Arns (Podemos-PR) e, segundo a Agência Senado, dispensou outros dois PLs.

Em jogo, uma atividade que, segundo o senador Arns, movimentou R$ 6,8 bilhões no País, em 2018. Segundo o relator, os negociadores de criptoativos não estão hoje sujeitos à regulamentação, seja do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).