Ricardo Lewandowski desiste de se aposentar antes de maio de 2023

Ricardo Lewandowski… desistiu de se aposentar antes de maio de 2023 – quando completa a idade limite de 75 anos. Rosa Weber e o ministro estavam se organizando para sair antes. A razão chama-se, segundo fonte próxima ao Supremo, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em fevereiro de 2021, o ministro nomeado pelo ex-presidente será promovido para vice-presidente do TSE. Ficará sob a liderança de Edson Fachin, também nomeado por Lula para a Corte.

Previsto

Arthur Virgílio pode abrir mão de disputar prévias no PSDB para apoiar… Tasso Jereissati. “O partido mostra vitalidade com as prévias. Todos nós ficaremos mais fortes com este processo”, disse à coluna. Ele primeiro vai articular uma conversa com os outros três candidatos para que haja um entendimento entre eles sobre o modelo de prévias.

Gastando sola

Rodrigo Garcia visitou ontem 20 dirigentes sindicais. À mesa, as lideranças apresentaram pleitos variados do ramo químico ao têxtil para o pré-candidato à sucessão de Doria no Bandeirantes.

Rua

As centrais sindicais decidiram não incentivar de forma unificada, comparecimento de trabalhadores na mobilização, dia 19, contra Bolsonaro. Mas darão uma “forcinha”. Um dia antes haverá panfletagem nas portas das fábricas e terminais de ônibus. E no dia do evento, segundo Miguel Torres, da Força, haverá distribuição de álcool em gel.

Natureza divina

Entidades evangélicas estão trabalhando para barrar o PL 2633 colocado na pauta do Senado. O texto define novas regras sobre grileiros que ocupam terras da União. O pastor Nilson Gomes, da Assembleia de Deus – que integra as uma das entidades da Coalizão Evangélicos pelo Clima – ressalta que “Deus deu ao homem/mulher a missão de cuidar do Planeta, aqui é nossa casa”.

Para todos

A região norte do Brasil foi a escolhida pela Funarte para fazer seu primeiro festival de dança com projetos premiados. A partir do dia 16, os espetáculos serão transmitidos em vídeo com libras e audiodescrição no YouTube do órgão.

No silêncio

O Grupo Suzano resolveu aderir aos novos tempos. Começa a trabalhar com caminhões elétricos em SP este mês e, de quebra, a condução dos dois primeiros veículos da frota será feita por mulheres.