Ricardo Almeida vai fazer os últimos ajustes para os ternos que seleção vai usar na Copa. Coxas e glúteos são desafios para o estilista

O estilista Ricardo Almeida embarca nesta semana para a França com o objetivo de encontrar a seleção brasileira masculina de futebol – que disputa dois amistosos no país (contra as seleções de Gana e Tunísia). Ele viaja para fazer a prova de alguns ternos e tirar as medidas de quem foi convocado pela primeira vez.

O estilista é o responsável pela alfaiataria dos jogadores e de toda a comissão técnica. “É um trabalho jogador por jogador, sob medida. Os atletas desenvolvem uma musculatura diferente dos clientes normais”, contou. Almeida explica que a arte de vestir atletas exige o cuidado com alguns detalhes e impõe certos desafios. “Por exemplo, os nadadores têm os braços maiores – e é preciso ficar atento a isso. Já os jogadores de futebol tem mais musculatura nas coxas e glúteos”, disse.

Além de cuidar da elegância do time, a ideia é homenagear o país da Copa, o Catar. “O forro dos ternos é composto pela mistura de imagens dos troféus da seleção com traços da cultura local. Não quis trabalhar com cores escuras, mas com tecidos leves – já que se trata de um país quente”, completou. Para a confecção de 75 trajes, Almeida tem uma equipe de 50 pessoas. “Pensei em uma roupa que estivesse condizente com a importância da seleção. Uma roupa que fizesse a seleção chegar se impondo no Catar”, garantiu.

Almeida também contou que os jogadores brasileiros que atuam na Europa já estão acostumados e entendem a importância da moda. “Lá (Europa) já existe essa cultura. Repare na comissão técnica de um time italiano… Então, o jogador brasileiro já entendeu o papel de se vestir bem. Aqui no Brasil, com os jogadores que atuam no País, ainda é um aprendizado. Algo que eles estão se acostumando”, falou.

A realeza negra nas fotos de Torquatto

Para celebrar seus 28 anos de carreira e dar destaque à potência da beleza negra brasileira, o maquiador e fotógrafo Fernando Torquatto lança hoje o seu novo livro, intitulado Realeza, na galeria Taller Zaragoza, em São Paulo. O evento, que começará às 18h, contará ainda com o DJ Rafa Reis e as presenças confirmadas de Djamila Ribeiro, que assina o prefácio do livro, Luanda Vieira, Sabrina Sato e Beto Pacheco. O livro retrata figuras importantes do movimento negro, modelos e artistas, como Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Glória Maria, Camila Pitanga, Taís Araújo, Lázaro Ramos e Iza.

A cantora Giulia Be nas lentes da designer

Luiza Mallmann convidou a cantora Giulia Be para vestir as primeiras peças de roupa de sua marca, a DL Store – que até o momento era dedicada apenas a bolsas e sapatos de couro. A cantora posou com as criações da designer, que seguiu o mesmo tom que usa em seus acessórios: muitas cores e formas. A campanha toda foi fotografada pela própria Luiza, que recebeu Giulia semana passada em sua loja para apresentar suas novas criações para o público.

Bloco de Notas

ALAIN DUCASSE. O restaurante Chef Rouge recebe hoje e amanhã dois chefs do grupo Ducasse Paris, Adeline Robert e Jérôme Lacressonnière, para dois jantares assinados Best of Alain Ducasse. Menu degustação de seis tempos por R$ 880.

BLUE NIGHT. A Galeria Prestes Maia recebe amanhã o projeto Blue Night, da Johnnie Walker Blue Label. O evento receberá CEOs, empresários e influenciadores do segmento de luxo.