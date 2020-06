Ricardo Almeida lança campanha do Dia dos Namorados em parceia com Spotify

A pandemia fez com que Ricardo Almeida tivesse mais tempo para olhar a sua produção. Com 22 lojas fechadas, e-commerce funcionando desde abril, o estilista está indo à fábrica para se reunir com um pequeno grupo de funcionários e pensar o futuro pós-covid 19. “Vamos investir com mais força na nossa linha feminina”, revelou à coluna.

E para este Dia dos Namorados, Almeida montou a campanha “Criando Memórias”. “Mais que um presente físico, o objetivo, segundo ele, é reviver memórias afetivas de um relacionamento, construídas a partir de uma música especial, resgatando aquela sensação de estar em sintonia com quem se ama. Uma parceria com o Spotify para possibilitar a entrega de um presente acompanhado da música preferida do casal.