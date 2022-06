Ricardo Almeida faz collab com Le Cordon Bleu em nova coleção

Um encontro da gastronomia com a alfaiataria para celebrar o Dia dos Namorados. Essa é a ideia da collab entre a Le Cordon Bleu e o estilista Ricardo Almeida. Entre as ações previstas, vitrines temáticas de terno e dólmã – inspiradas na coleção de inverno do estilista, criada a partir das cores que remetem à pâtisserie francesa (tons de marrom e café).

No Instituto de Artes Culinárias da Le Cordon Bleu, na Vila Madalena, oito amigos de Ricardo Almeida (como o jogador Kaká, Tici Pinheiro e Fabiana Justos) irão participar de uma aula prática de sobremesas.

Nas Lojas Ricardo Almeida ou no e-commerce da marca, as compras do Dia dos Namorados serão acompanhadas de caixa exclusiva de petit fours desenvolvidos por chefs da Le Cordon Bleu exclusivamente para a ação. O estilista já vestiu celebridades que vão de Neymar a Roberto Carlos; e políticos, de Lula a João Doria.