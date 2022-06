Revelação da música de Pernambuco, Gabi da Pele Preta lança trabalho só com compositoras mulheres

Gabi da Pele Preta, uma das revelações da movimentada cena musical de Pernambuco, está lançando o seu primeiro EP, com canções compostas apenas por mulheres. Duas músicas inéditas do trabalho de Gabi são de Uma Luiza Pessoa, mulher trans da periferia de SP que é presença constante no repertório da cantora.

“Quis gravar apenas mulheres porque é muito importante que a gente fortaleça as nossas narrativas. Já cantaram muito sobre nós, já passou da hora de ocuparmos este lugar de compor sobre as nossas próprias histórias. Quando eu entrei no movimento feminista, ficou mais evidente para mim o silenciamento das mulheres em vários aspectos, como na literatura, na música, nas artes em geral”, dia Gabi

PÚBLICO E PRIVADO. A Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig) abriu inscrições para a sexta edição do Prêmio Marco Maciel – Ética, transparência, diálogo e solidariedade entre o público e o privado.

MILÃO. Esther e Murillo Schattan, sócios-fundadores da Ornare, estão em Milão para participar da 60ª edição do Salone del Mobile, maior evento de design do mundo.

LAS VEGAS. Carolina Neves será uma das marcas participantes da 26ª edição do Couture Show, feira internacional de joias que ocorre até o dia 12 de junho em Las Vegas.