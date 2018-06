Marcelo Crivella pode achar o que quiser do carnaval do Rio. Mas deve ter gostado de saber, do MinC, que o último réveillon rendeu R$ 110 milhões em impostos à prefeitura carioca.

