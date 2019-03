Restaurantes abrem com foco e parrilla e defumação

Parilla e defumação são os focos. Às vezes na forma de sanduíche e em outros momentos como algo mais elaborado. Deste jogo surgiram o Lollita e futuramente o Lolla, lanchonete e restaurante, respectivamente. “No Lollita, nós temos uma grande janela em que as pessoas podem escolher sanduíches, uma salada. Pode-se comer no parklet em frente ou levar para casa. Já no Lolla, que abre em meados de abril, teremos pratos e tapas”, explica Fabio Maluf, um dos sócios (o terceiro a partir da dir.) Os dois estabelecimentos, na Manoel Guedes, ficam um ao lado do outro. Além do destaque no preparo das proteínas, feitas como parrila ou no pit de defumação, o destaque também fica para o bar do restaurante, que promete ser uma atração por si só. “Teremos um balcão bem legal, com opções para petiscar.”