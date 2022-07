Restaurante projetado por irmãs no Allianz Parque é inspirado no Scala de Milão

O restaurante La Coppa, instalado no topo do estádio Allianz Parque, tem a assinatura das irmãs Bárbara e Victoria Bacchi no desenvolvimento do seu design e arquitetura. Lá, a dupla construiu todo um conceito inspirado no teatro Scala de Milão e nas óperas de Maria Callas. A agência comandada por elas, a Imã Building Brands, já conquistou prêmios como o Brasil Design Awards e uma indicação ao London Design Awards.

“Somos muito próximas. Nosso primeiro negócio foi uma barraquinha de espetinho em uma feira de ciência. Desde então, assumimos o compromisso de trabalhar juntas”, disse Bárbara. O Braza (também no estádio), o Cafe De La Musique, de Brasília, e o Bianco Ristorantino, em Goiânia, são outros projetos com a marca delas.

Títi incentiva doação de roupas para criança

Títi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, protagoniza seu primeiro filme publicitário para uma marca de produtos lácteos. No comercial, ela incentiva crianças a doarem roupas para que outros pequenos possam construir histórias marcantes com suas novas peças. O Exército de Salvação é quem recebe as doações. A coleta pode ser feita em casa ou nos postos de arrecadação.

BLOCO DE NOTAS

CIDADANIA. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Luciana Garcia, se encontra hoje com a cônsul para Direitos Humanos da Embaixada dos EUA, Aminata Sy, e com representantes da Cufa para mostrar a Praça da Cidadania de Paraisópolis.

HARVARD. Prefeitos e vice-prefeitos de diversos municípios brasileiros, além do secretário de educação de São Paulo, Fernando Padula, estão participando de um curso de formação em Harvard – realizado pelo Núcleo Ciência Pela Infância em parceria com o Center on Developing Child.

FALA. O podcast de Geyze e Abilio Diniz terá uma temporada com histórias enviadas pelo público. Focado em casos de superação, a atração recebeu nomes como Angélica e Fafá de Belém.

PRÊMIO. A 3ª edição do Prêmio Não Aceito Corrupção será realizada hoje no Teatro CIEE.