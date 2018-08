Restaurante nos Jardins une cozinhas italiana e japonesa

Sob o comando dos restaurateurs Lalo Zanini e Rafael Hidaka – uma estrela Michelin pelo Mee, do Copacabana Palace – abre em setembro a Tartuferia Giapponese, nos Jardins. “A casa traz proposta inovadora: a união da clássica cozinha japonesa com a italiana, trazendo como protagonista uma das maiores iguarias do universo gastronômico, as trufas”, explica Lalo. O empresário está por trás do grupo 8Mais – que hoje controla a casa Mondo, de Salvatore Loi, a Tartuferia San Paolo, o Bar Barê e a construtora Octo.

“O novo endereço, no coração dos Jardins, nasce sob a proposta de defender o melhor jeito brasileiro de ser japonês”, brinca Lalo. Na foto, Lalo Zanini ao lado do chef Salvatore Loi, de Rafael Hidaka e dos sócios Bruno Teixeira de Lima e Carlos Claro.