Restaurante abre as portas em São Paulo com rooftop e clima das ilhas gregas

O complexo Vila Anália inaugura hoje o quinto restaurante da sua operação – que reúne ainda empório, pâtisserie e gelateria. Instalado no último andar, o MII Rooftop apresenta dois ambientes com arquitetura inspirada na ilha de Mikonos.

Em todo o empreendimento (que conta com outros quatro restaurantes: francês, italiano, japonês e espanhol), foram investidos cerca de R$ 14 milhões, sendo R$ 4 milhões apenas no estabelecimento grego. A ideia veio dos primos e sócios Guilherme, Marcus, Danilo e Vitor Temperani. “É um presente para SP. Tudo é artesanal – como um painel em homenagem ao sol, todo feito de ripas de madeira ornadas com 4 mil folhas de ouro”, disse Guilherme. Na parte externa, palmeiras de cinco toneladas foram colocadas ao redor das mesas, oferecendo uma sombra natural.

Quem está à frente do cardápio é o chef Antonio Maiolica. Entre os destaques, a paleta de cordeiro (R$ 249) com

cuscuz marroquino, caponata de legumes e manjericão. Já os peixes e crustáceos ficam disponíveis dentro de um aquário. O cliente só precisa escolher e mandar grelhar na hora.

Onde: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco.

Ambientes intimistas e a condição da mulher

Lize Bartelli realiza a sua primeira exposição solo, Skeleton Closet, no dia 20 de outubro na Galeria Simões de Assis, no Jardins. A série de 15 obras retrata mulheres em ambientes intimistas e propõe uma discussão sobre a posição da mulher na sociedade, que passa pela domesticidade, a passagem do tempo e as possibilidades de conexão e intimidade propostas pela casa. “As condições de gênero do mundo atual são construídas e desiguais. Por isso, minha pesquisa é entender os sistemas, as razões históricas, políticas e sociais que nos são impostas”, explica a artista.

Mestres do hambúrguer e empreendedores levam palestras e workshops para Portugal

Nos próximos dias 17 e 18 a cidade de Porto vai sediar o Burger Tour – um movimento de integração entre empreendedores e profissionais da gastronomia. Os workshops e palestras acontecerão no Holy Sandwich Shop e a programação tem apresentações de nomes como Saulo Matos (Estella Burger), Thiago Benedetti (Smart Burger), Pedro Valsas (Pão com Carne) Junior Peto (John´s Burger), e FihFernandes (Holy, Fôrno e Holy Sandwich Shop).

Bloco de Notas

RECONHECIMENTO. Primeiro restaurante a servir apenas menu degustação em Salvador, o Origem acaba de entrar para a lista de estabelecimentos preferidos dos usuários do TripAdvisor. A casa dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca conquistou a 12º lugar global – e a 2ª posição na América do Sul – entre os lugares de alta gastronomia no Traveler’s Choice Best of the Best 2022.

BAILE. A 3ª edição do Baile da DJ $ophia recebe a artista Karol Conká amanhã, no Central (Bela Vista). A festa tem como objetivo reunir a cena do Hip-Hop e da música urbana.

AQUI É TRABALHO. A 26ª edição do ranking Great Place to Work das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil irá reconhecer as 150 melhores organizações do País. O evento será no Espaço Unimed, no dia 17 de outubro, às 19 horas.