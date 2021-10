Responsabilidade social

A Escola Eleva Barra fecha parceria com a Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente (COOPAMA) para treinar alunos e professores no descarte e reciclagem de lixo. A COOPAMA ainda faz a coleta e venda de recicláveis do colégio, que gera renda para 82 famílias fluminenses.

A Liga Digital acaba de firmar parceria com o Capacita-me, de Rachel Maia. A ideia é levar para 90 jovens de comunidades carentes, os cursos de programação, marketing digital e e-commerce para alunos inscritos no projeto.

A USP e o SESC São Paulo promovem a Ação Contra a Fome e pela Cidadania, hoje, na Praça do Relógio Solar, na Universidade de São Paulo. Para doar alimentos não perecíveis, basta ir de carro ou a pé, com máscara, à tenda de doações.