Responsabilidade social

O Memorial as vítimas da Covid em São Paulo abre dia 3 de outubro na Praça Roosevelt. A Gafisa apoia a homenagem, que tem 38 mil cata-ventos, um para cada família. A iniciativa é dos coletivos Luto pela Vida e Flores para Heróis, e é financiada pela Prefeitura.

Pesquisa recente do programa De Bem com Você – a Beleza Contra o Câncer mostra a importância das oficinas de automaquiagem para as mulheres em tratamento oncológico. 63% se sentem mais confiantes depois das oficinas e 82% revelaram que a maquiagem aumenta sua autoestima.

A Dasa doou 2.300 mamografias para mulheres em situação de vulnerabilidade em São Paulo.

A Casa Hope pede socorro. Precisa de doação de proteína animal para alimentar as crianças assistidas pela instituição.