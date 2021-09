Responsabilidade social

O Mercado Pago se uniu a UNICEF para levar estruturas de água, saneamento e itens de higiene para 250 mil crianças e adolescentes de 4.882 escolas públicas de 17 estados brasileiros.

Guilherme Lepca lança a plataforma Bamba, com a proposta de facilitar a conexão entre grandes empresas e projetos sociais.

Em parceria com o Instituto Identidades do Brasil, a Fundação Lemann abre inscrições para o Programa Alcance que apoiará 20 candidatos pretos, pardos ou indígenas na preparação de candidaturas para pós-graduação em universidades renomadas do exterior.