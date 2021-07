Responsabilidade social

Entre os dias 28 e 29, será promovido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, o II Fórum Brasil: Câncer e Doenças Cardiovasculares, Desafio de Todos, com a participação de 25 palestrantes.

A Itaú Asset, gestora de recursos do Itaú Unibanco, e a ONG Redes da Maré, iniciam um programa de aceleração de empreendedorismo digital no conjunto de 16 favelas da Maré, no Rio.

A farmacêutica AbbVie está doando 2 mil cestas básicas para comunidades impactadas pela pandemia, além de destinar mais de meio milhão de reais para a causa.