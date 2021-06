Responsabilidade social

O Credit Suisse discute sustentabilidade entre segunda e sexta-feira. O evento online, que será aberto, conta com os debatedores Mike Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, o tenista Roger Federer e outros.

O Instituto Somando Mais Ações realiza o Dia do Bem com o tema “Enxergar o Bem”. Promove atendimentos oftalmológicos para 50 crianças em vulnerabilidade, com parceria do Instituto Sabrina Sato, Sabrina Sato Eyewear e Robsol Indústria Óptica. Amanhã, em Guarulhos.

A Sealed Air Corporation anuncia investimento de mais de R$ 1,5 milhão no projeto Cozinhas Solidárias, de produção de refeições para pessoas carentes, pilotado pela ONG Gastromotiva.