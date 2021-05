Responsabilidade Social

A UPS Brasil realiza, dia 26, webinar gratuito com foco no apoio às mulheres empreendedoras. A empresa tem 50% de mulheres em seu quadro de country managers da América Latina, incluindo o Brasil.

A Desinchá, de Eduardo Vanzak e Lohran Schmidt, assume compromisso, em parceria com a ONG internacional One Tree Planted, de plantar mais de 300 árvores por mês em prol do reflorestamento da Mata Atlântica.

A Coca-Cola FEMSA inicia o projeto Escola de Promotoras. O objetivo é capacitar as mulheres em situação de desemprego para atuarem como promotoras de vendas no segmento de bebidas.