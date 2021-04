Responsabilidade social

A Fundação Florestal vai comprar 28 toneladas de sementes de palmeira-juçara para cultivo na mata atlântica. O objetivo é a preservação da espécie em SP em mais uma ação ambiental ligada ao programa Vale do Futuro.

A Cidade Center Norte – complexo formado pelos Shoppings Center Norte e Lar Center, Expo Center Norte e Novotel Center Norte – e a Vedacit, se unem ao Instituto Resgatando Vidas, organização acelerada pelo Gerando Falcões, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social na zona norte de São Paulo.

A For You Marketing encabeça ação para arrecadar cestas básicas e alimentos juntamente com 0 Jardim de Cristo Church.

Interinos: Marcela Paes, Paula Bonelli e Sofia Patsch.