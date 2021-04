Responsabilidade Social

O Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil lança, amanhã, o manifesto Diante da mortandade, não nos calaremos! – um chamado ao posicionamento e à ação da sociedade em relação à pandemia no Brasil.

A EDP, do setor elétrico, acaba de ser certificada pelo selo Women on Board, iniciativa que conta com apoio do ONU Mulheres para aumento da equidade de gênero na alta liderança.

A Engeform, junto ao Instituto Caça-Fome, lançou a segunda edição da campanha EngeAção – que tem o objetivo de ajudar famílias a não passarem fome durante a pandemia.

A MAP Brasil – em parceria com a Solos e a Ambev – lança o mini documentário Circuito Mar Reciclagem: Carnaval 2021, que retrata a ação que reuniu cooperativas de reciclagem afetadas pela não realização do Carnaval esse ano e retirou cerca de 20 toneladas de materiais em Salvador.

Interinos: Marcela Paes, Paula Bonelli e Sofia Patsch.