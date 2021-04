Responsabilidade social

Silvano Raia, médico e professor da USP, angariou apoios para a campanha Medicamento Acessível – que defende o fim da prorrogação de patentes no Brasil. O julgamento, no STF, acontece hoje.

As torres do Congresso serão iluminadas, hoje à noite, com a frase Holocausto Nunca Mais. Uma ação da Confederação Israelita do Brasil.

A Fundação Estudar vai realizar mentoria coletiva gratuita para auxiliar jovens LGBTQIA+, mulheres e negros. Hoje, via Zoom.

Errata: A exposição Todas as Mulheres é na Estação da Luz e não na Pinacoteca.