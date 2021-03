Responsabilidade social

Recém-lançado, o Km Solidário é um aplicativo que transforma quilômetros percorridos nas atividades físicas em doações para ONGs parceiras. Desenvolvido por Andre Kok e Saulo Marchi, o APP ajuda 8 instituições. Estrelas do esporte brasileiro como Tande, Estevão Lopes, Lars Grael, Virna Dias e Cacá Bueno são os embaixadores da causa.

A Eurofarma destinou mais R$10 milhões adicionais em doações de cestas básicas para este ano. Em 2020, a empresa doou R$29 milhões para diversas frentes.

O projeto fotográfico Retratos do Confinamento – Uma leitura dos pensamentos, emoções e desejos durante os cotidianos da quarentena está recebendo fotos, por meio de sua conta no Instagram @photosofconfinement. As imagens selecionadas vão virar uma exposição. Iniciativa da UFSCar.