Responsabilidade Social

Grandes nomes do pensamento feminista negro participam de curso internacional da editora Boitempo que começa amanhã. Entre os destaques, a renomada socióloga americana Patrícia Hill Collins, a filósofa Silvia Federici e a cantora e ativista Preta Ferreira. No canal do YouTube da editora.

E mais: Johnnie Walker adquiriu 1700 exemplares do livro Quem tem medo do feminismo negro?, de Djamila Ribeiro, a serem distribuídos no e-commerce The Bar e para uma lista de CEOs. Parte do lucro da venda vai para a Casa Preta Hub.