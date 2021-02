Responsabilidade Social

A BP fechou parceria com a Pague Menos. Pessoas, que passarem pelas unidades da farmácia nos bairros Cerqueira César e Belenzinho apresentando sintomas gripais, poderão realizar uma teleconsulta com um médico da BP. Até o final do mês de março.

O De Bem com Você, a Beleza Contra o Câncer, associado ao programa global Look Good Feel Better, apoia e conecta mulheres em tratamento oncológico no mundo. Já são 2 milhões de pacientes atendidos, mais de 30 mil mulheres no Brasil.

Em comemoração ao aniversário de São Paulo – celebrado no último dia 25 – a agência de comunicação Index e a Farah Service organizaram um plantio de árvores nativas, na Praça Jardim Panorama, no Morumbi.