Responsabilidade Social

O Shopping Metrô Tucuruvi, em parceria com a Shoplog, vai ajudar a revitalizar espaços recreativos de uma instituição de ensino da Zona Norte a cada semestre. A Fundação Gol de Letra é a primeira beneficiada.

A Fundação Amor Horizontal, de Carol Celico e Dr. Paulo Telles, prepararam o projeto Compartilhe o Bem, uma programação com cinco lives sobre saúde infantojuvenil. Os encontros acontecerão às quintas-feiras, entre às 19h30 e 20h30, no Instagram do médico (@paulotelles), replicados no perfil da FAH.