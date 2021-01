Responsabilidade Social

O HCor atende crianças com cardiopatias congênitas encaminhadas pela lista do SUS. Faz isso por meio da plataforma Dr. TIS, healthtech. Nascem 30 mil crianças por ano com anormalidades no coração.

A Cufa promove ação para ajudar famílias de presos que estejam em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia. Distribui cestas básicas e produtos de higiene para 2 mil famílias.

Com o aumento de casos de Covid-19 em Manaus, o Einstein doou R$ 4 milhões em insumos para a Secretária de Saúde do Estado do Amazonas, incluindo itens emergenciais para o apoio ao suporte ventilatório e equipamentos de proteção individual.