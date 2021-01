Responsabilidade Social

O Grupo Juntos pelo Amazonas – formado por 15 empresas, incluindo o Grupo +Unidos – está apoiando o programa Unidos Contra a Covid-19 da Fiocruz para levar usina de produção de oxigênio para Amazonas.

Os mestres em vinhos Paulo Brammer e Thiago Mendes, da Eno Cultura, a empresária Heloísa Rios, do Conselho do Instituto Ser + e a chef Morena Leite, representando o Instituto Capim Santo, se uniram. Lançam o projeto Eno & Elas que vai oferecer cursos com certificação internacional em vinhos para mulheres de baixa renda.