Responsabilidade Social

A Ford Motor Company Fund, braço filantrópico da montadora, encerra essa semana o 92Y Ford Fellowship. Doze participantes passaram por atividades online de capacitação. Outros nove receberam apoio financeiro para projetos de combate à covid-19 em vários estados.

O Natal do Shopping Ibirapuera terá árvore solidária. Para contribuir, os interessados devem retirar um ou mais pedidos pendurados no pinheiro e entregar o presente no mesmo lugar, com o nome da criança presenteada. A ação deve beneficiar mais de 400 jovens carentes.