Responsabilidade Social

Cinco mil alunos de escolas públicas do Rio serão capacitados por 230 mentores da indústria do petróleo, esse mês, para entrada no mercado de trabalho. O projeto Trilha Empreendedora é liderado pelo IBP, Junior Achievement e Secretaria Estadual de Educação.

O Insper quer priorizar a heterogeneidade. Concederá para alunos da sua primeira turma de Direito bolsas de estudo integrais e auxílio-moradia para os de baixa renda que tenham bom desempenho escolar no vestibular.

A Conexia Educação promove live com Drauzio Varella sobre a volta às aulas presenciais. Quinta-feira, às 17h, no canal da marca no YouTube – www.youtube.com/conexiaeducacao.