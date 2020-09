Responsabilidade social

O Itaci faz ação de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil no Metrô de São Paulo, e nos Shoppings Center Norte e Pátio Paulista. Até o fim de setembro.

Roberto Camasmie e o confeiteiro Nelson Pantano abrem a exposição A Arte nas Doces Flores da Primavera, com parte da renda revertida ao Incor. Dia 22, na Galeria Roberto Camasmie, nos Jardins.

A BVRio lança a plataforma online AmazoniAtiva para promover produtos de recursos naturais da floresta Amazônica produzidos por povos e comunidades locais.

A Fundação Casas Bahia irá doar mais de 270 equipamentos, entre tablets e notebooks, ao Instituto PROA e para os projetos Educação + Digital e Abra a Gaveta. A doação é resultado da iniciativa Dia V.