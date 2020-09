Responsabilidade social

A Vivo lança campanha para promover a reciclagem correta de itens eletrônicos sem uso. A empresa espera ampliar o descarte e destinação adequados.

Os ministros Luiz Fux e Rosa Weber tomam posse virtual – transmitida pela TV Justiça e pelo canal do YouTube do STF – no dia 10, às 16h.

O coletivo Todos Por 1, formado por organizadores de festas de réveillon, arrecadou R$ 114 mil com seu festival digital. O valor será revertido para comunidades dos locais onde realizaram eventos no ano passado.