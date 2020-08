Responsabilidade social

Em parceria com a Prefeitura de SP, a Associação Cultural Brasil-Líbano, por meio da sua presidente, Lody Brais, aderiu à campanha de arrecadação alimentos e remédios para as vítimas de Beirute. A coleta ocorrerá na Cruz Vermelha de SP e em outros pontos divulgados no site da Prefeitura.

A Gtex Brasil doou R$ 1 milhão em produtos de higiene e contratou 174 pessoas para o combate à pandemia.

A Heavy Conecta se uniu à UNAS e a Manu Gavassi para ajudar famílias de Heliópolis. A ação arrecadou R$ 101.477,00.