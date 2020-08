Responsabilidade social

A AbbVie patrocina o projeto Mãos que Doam, da ONG Garce, do Ceará, com doação de alimentos e kits de higiene para famílias da Comunidade Raposa do Trilho.

A Phytoervas faz a campanha #todosportodos. A cada shampoo ou condicionador vendidos no e-commerce, a marca doa outro igual.

A flautista Júlia Abdalla, de 12 anos, se apresenta sábado em live no YouTube com o escritor João Anzanello Carrascoza para arrecadar fundos para o coletivo paulistano de catadores Kombosaseletiva.