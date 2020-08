Responsabilidade social

Daniella Zylbersztajn e o @Radar55Brasil , realizam Amor em Movimento – uma imersão na Potência do Princípio Feminino. Terça-feira, via Zoom, com inscrições no zyl.miracles@gmail.com

Luiza Saliba, do Rota do Acarajé, distribui 150 refeições por dia. Para moradores de rua do bairro Santa Cecília.

Correção: quem entrou no STF contra inclusão do salário-maternidade de contribuições previdenciárias foi o Hospital Vita Batel.