Responsabilidade social

Na contramão da pandemia, a TIM abre cinco lojas no Estado este mês. Parte do plano de expansão de 24 revendas até o final do ano.

Erika Mares Guia e Emar Batalha criaram a campanha Sagrado Amor, desenhando camisetas que serão vendidas na CJ Mares com lucro 100% revertido para o Instituto Alimentando o Bem.

Estreia hoje com a californiana Bobbi Rae, o projeto Jim Beam Bourbon & Blues, no canal do YouTube Jim Beam Brasil. Com curadoria do pianista Ari Borger.