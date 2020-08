Responsabilidade social

A Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, doou um total de R$ 651 mil para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) e para o projeto Craque do Amanhã.

A Tokio Marine doou R$ 730 mil para a criação de dez leitos de UTI na ala pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de SP.

A campanha Conexão do Bem Daycoval arrecadou e distribuiu 1 milhão de máscaras. O banco triplicou as doações recebidas.

SBP e Harpic auxiliaram cerca de 100 mil famílias de comunidades pobres no combate à dengue e ao novo coronavírus. As iniciativas incluem doação de kits de higiene e saúde e ações educativas.