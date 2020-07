Responsabilidade social

O Shopping Pátio Higienópolis conta com postos de coleta para a Campanha do Agasalho Aqueça São Paulo 2020 – promovida pela Cruz Vermelha.

O Skank fará sábado apresentação beneficente em seu canal no YouTube para comemorar os 30 anos de carreira. Entre as entidades beneficiadas, está o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil.

A Skelt Cosmetics passa a destinar parte do lucro de todas as vendas via e-commerce para instituições sociais em prol do movimento negro ou população LGBTQIAP no combate à covid-19.