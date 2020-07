Responsabilidade social

O Grupo Saint-Gobain destinou mais de R$ 500 milhões em doações de materiais de construção para hospitais, alimentos, itens de proteção e higiene por meio de suas 16 marcas.

A Heavy Conecta promoveu a Semana do Frango Frito, em que reuniu um grupo de nove restaurantes de SP para destinar parte da venda de pratos às famílias de Heliópolis.

O Eataly organiza, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o Festival Mulheres, com menu exclusivo pensado por Mariana Ximenes, Sabrina Sato e Taís Araújo. Parte do valor arrecadado será destinado à ONG Casa do Rio.