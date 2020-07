Responsabilidade social

A Toptrends vai fazer leilão virtual de 45 esculturas de vacas – parte do acervo da exposição CowParade – em prol do Hospital Cruz Verde e do Instituto Feira Preta, amanhã.

A Maxipark está higienizando gratuitamente o ambiente interno dos carros de pacientes de hospitais e laboratórios atendidos por ela, em parceria com a DryWash.

Após finalizar seu segundo tratamento de câncer de mama, Marcela Dangot lança marca de turbantes e acessórios para elevar a autoestima das mulheres. A cada peça vendida, a Dangot Brand doará outra para instituições carentes.