Responsabilidade social

Vera Simão e Ana Carvalho Pinto fazem live sobre as mudanças nas comemorações. Hoje, no Instagram, @verasimaoblog.

O violinista Tomaz Soares conversa hoje com o neurologista Victor Massena no canal do YouTube da Orquestra Petrobras Sinfônica.

O InCor faz campanha para incentivar doações para o hospital por meio da Nota Fiscal Paulista. A captação é realizada por meio da Fundação Zerbini.

A Live! lança amanhã coleção fitness e homewear antiviral. A linha traz proteção eficaz no combate a vírus e bactérias com inativação, asseguram, de até 99,9% em um minuto.