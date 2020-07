Responsabilidade social

O Mercadinho Chic! e o florista Roberto Rabello lançaram a campanha Flores que Salvam Vidas. Quem doa 5kg de alimentos não perecíveis ou itens de higiene e limpeza, recebe um arranjo de flores.

A Laboratória seleciona mulheres interessadas em seguir carreira em programação. Elas não pagam mensalidade no bootcamp e, depois de empregadas, contribuem com percentual do salário.

Pedro Superti promove as lives Magic Morning no seu instagram, @pedrosupertibr, com conteúdos para ajudar empresários, colaboradores e profissionais liberais a se alinharem ante as mudanças de mercado no novo cenário.