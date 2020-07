Responsabilidade social

Natalia Cuminale lança na segunda-feira site e podcast Futuro da Saúde. O primeiro entrevistado é Nelson Teich, ex-ministro.

A Animal Mundial abriu inscrições para o prêmio Cidade Amiga dos Animais, que premia iniciativas de proteção aos pets.

A Track&Field lança nova máscara antiviral de fio com tecnologia que inativa vírus e elimina bactérias.

O perfil @photos_to_help de Renato Negrão e do fotógrafo Paulo Henrique Cruz, vende trabalhos de Malu Mesquita e Kazuo Okubo, entre outros, com valores abaixo do mercado em prol dos indígenas do Alto do Xingu.

O Itaú Social UNICEF será lançado segunda-feira em live no YouTube. A iniciativa pretende selecionar 40 ONGs de ajuda a crianças e adolescentes para receberem até R$ 100 mil.