Responsabilidade social

Alexandre Birman inaugura a primeira digital store hoje da Arezzo. No Shopping Morumbi, com transmissão pelo YouTube.

O Cartão Mais! – cartão de crédito administrado pela Credsystem – vai doar 50 mil bolsas de estudo para candidatos do Enem. As aulas serão online, pela escola Me Salva.

Diversidade e preconceito serão os temas da live que Ingrid Guimarães comanda no dia 20. A iniciativa faz parte da Let’s Live Qualicorp, com lives no YouTube.

Fernanda Motta, por meio do Grupo Baruel, pretende distribuir 25 mil unidades de álcool gel em diversas comunidades do sertão nordestino.